伍禮賢：行業監管鋪路提振「內循環」

今年以來，環球經濟復甦步伐明顯，而內地上半年經濟總量錄得按年增長12.7%，成為拉動全球經濟回穩的重要動力。惟另一方面，內地首季GDP出現18.3%的增長後，第二季增幅已回落至7.9%。同時，從近月公布的製造業、非製造業資料來分析，下半年內地經濟增長的下行壓力明顯。此外，如今變種病毒繼續在環球多個國家及地區蔓延，不僅嚴重威脅現存經濟復甦成果，更對未來經濟進一步復甦帶來較高的不確定性。

對外貿易方面，今年上半年內地進出口貿易成為帶動內地經濟增長的重要動力。在傳統拉動經濟增長的「三駕馬車」中，社會消費品零售總額按年增長23.0%，全國固定資產投資按年增長12.6%，而貨物進出口總額，則錄得最高的按年增長27.1%，其中出口增長28.1%，進口增長25.9%。

可見，對外貿易在上半年的經濟復甦中，發揮着非常重要的作用。再深入剖析，上半年進口貿易的增長與今年以來全球大宗商品價格飆升具較大相關性，而出口貿易的增長則主要因為外部多個地區的生產活動仍受疫情所限，導致全球生產鏈在內地與其他主要經濟地區之間形成供求上的錯配現象。而未來，預期全球確診人數逐步下降之際，內地進出口這一經濟增長重要推動力，在下半年亦會面對回落壓力。

面對上述內外經濟環境，內地進一步明確加強「內循環經濟」以達至「雙循環經濟」，以加強經濟內生動力，去抵銷內部增長需求以及對外往來貿易的下降壓力。其中，在「十四五規劃」中提出，以科技創新和消費升級為支點，「內循環」戰略和可持續發展理念將促進「十四五」期間內地經濟和社會發展全面提質增效。

既然「內循環」經濟具有如此高的戰略地位，那麼如何推進成為落實的關鍵。現在，在內地居民的日常生活中，住房、醫療、學位，成為當今重大民生問題的「新三座大山」。大部分居民在日常生活中，需要花費較大比例的開支應付住房、醫療、學位等需求，因此，如何解決這些重大民生問題，釋放出被綑綁在這些領域資金的流動性，以加強「內循環」經濟，成為內地重大政策要點。

緊隨而至的，就是現時投資者所關注的行業監管的到來。近年內地一直堅持對內房調控不放鬆，從監管開發商高價拿地，到「三條紅線」限制資本輸入，再到「指導價格銷售」等不同環節，針對的就是內地的住房問題；從醫保改革，到藥品集中採購，再到醫療器械集中採購等不同政策，針對的就是內地的醫療問題；而從前期的《民促法》，再到最近「雙減」政策的重磅落地，就是針對內地學位問題。至於對新經濟股份在金融產品、反壟斷方面的監管，一方面是反映內地對金融系統性安全的高度重視，另一方面則是以監管壟斷的方式，去扶持科技創新。

在這樣一個大背景下，行業監管政策便成為投資者投資中概股時需要考慮的重要風險因素。以一個較為中長期的視覺來看，行業監管因素對投資前景的影響，需要從性質上作出甄別，惟總體上，正如內地媒體所指，行業監管政策有利於中國長遠發展。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士）