道指升220點　金價漲逾1%

●美匯指數回落至92.92；港匯見7.7793；離岸人民幣(CNH)報6.4770；美元兌日圓處110.41；歐元企1.1741，英鎊報1.3870。金價升至1,751美元。布油報71.63美元，紐油企69.33美元。比特幣企4.57萬美元。道指期貨上升。

-中國電動車生產商蔚來(Nio)第二季收入按年增127.2%至13億美元。該股盤後升0.8%，報44.32美元。

-美國電商eBay第二季收入按年增14%至27億美元，勝市場預期。該股盤後跌1.3%，報67.11美元。

●外媒報道，美國國會預算辦公室(CBO)預計，截至今年9月的2021財年，美國聯邦政府預算赤字將超過3.1萬億美元，接近去年所創的歷史高位。

●美國國會參議院推出跨黨派立法建議，尋求促進手機應用程式(App)商店的競爭，並將遏制蘋果公司(Apple Inc.)的App Store及Google旗下Play Store等App商店的市場影響力。

●【收水無望？】美國7月通脹放緩，CPI按月升0.5%。

●港股ADR指數收報26,660點，升少於1點。

●即月恒生指數夜期收報26,556點，升11點，低水104點，成交13,192張。

●紐約9月期油收報每桶69.25美元，升0.96美元或1.4%；布蘭特10月期油收報每桶71.44美元，升0.81美元或1.14%。

●紐約12月期金收報每安士1,753.3美元，升1.2%，創最近兩周以來最大單日升幅。

●英國富時100指數收報7,220點，升59點或0.83%；法國CAC指數收報6,857點，升37點或0.55%；德國DAX指數收報15,826點，升55點或0.35%。

●內地學生租客重臨香港，即「撻着」各區住宅租賃市場。有代理行報告指，今年首7個月租金錄約2.8%升幅，而鄰近大學的地區近期租市交投轉旺，同期成交量全線向上，其中將軍澳升約32.6%最多。