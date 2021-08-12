鄧聲興：內房恐受壓　物管股值博

早前，一系列針對內房的政策使得一眾內房股的板塊估值及倉位均達歷史新低。去年末，中央為收緊內房融資設立「三條紅線」，包括剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，以及現金短債比不少於一倍。今年7月23日，住建部聯同8個部門發布「持續整治規範房地產市場秩序通知」，力爭用3年時間，遏制房地產市場的違規行為和健全監管制度，整治重點包括了房地產開發、房屋買賣、住房租賃及物業服務。

而在7月27日，內媒又報道，被納入「三道紅線」試點的數十家重點房企，已被監管部門要求買地金額不得超年度銷售額40%，此比例限制不僅包括房企在公開市場拿地，還包括通過收併購方式獲地的支出。加上早前的「恒大事件」，令行業存在系統性風險。多年來多項政策的收緊及利淡因素使得內房行業前景不容樂觀。

反觀物管股，在內地「三道紅線」政策下，很多內地房企希望通過分拆旗下物業管理公司等去槓桿，從而提升公司的總價值。使得從2018年掀起的物管企業上市大潮至今仍熱度未減。單計2020年，已有18家內地物管公司來港上市，創歷來新高。在如今政策打壓風險致使市況震動不安的情況下，物管股仍具一定防守性，跌幅不大，部分更逆市做好。究其原因，主要在於內地物管股的表現主要基於母公司在管面積的增加，這便造就了物管股高成長性、高市盈率和高市值的特性。

近期內房股股價雖然受壓，但不影響疫情下物業公司的穩定現金流。即使在疫情等多重因素影響，致使經濟不景氣的情況下，物業公司的收益仍是穩定，受經濟周期影響較小。在大市氛圍低迷的情況下，看好物管板塊。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)