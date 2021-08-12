黃紹基：消費券效用料夠捱到通關

首批電子消費券派發當日適逢周日，飲食、零售等消閒行業開個滿堂紅。有珠寶業中小企反映，當日以八達通付款的生意額達6萬元，成效令人鼓舞。在新冠疫情受控和累積的購買力下，預期消費券帶來的刺激作用，可助本地消費行業撐到全面通關之日。

雖然有擔心消費券分期發放，金額不足以購買貴價商品，但消費者是明智的，一張支付卡的款項不夠？那就夥同家人或朋友到場，同時使用幾張支付卡來付款，就可以選擇更多的商品，電腦、手機等都出現同樣支付模式。

實際上，消費券發放至今，多個消費行業都報捷，銅鑼灣、旺角及各大商場、百貨店都相當熱鬧，再現排隊付款的情況。飲食業因受人數限制而翻枱多幾輪，不少行業想增聘員工卻已經出現請人難的局面。

在消費券發放之前，零售業已經隨着疫情穩定、工作和社交生活逐步恢復正常、未能外遊累積的購買力等利好因素下，多個行業的生意大概能回到疫情爆發之前。

過去每逢長假期，港人均喜一家人出外旅遊，短程去東南亞的消費都起碼數萬元，長程更動輒10萬元以上，兩年沒有出境旅遊所積累的購買力，成為各行各業爭取的對象。刻下正是暑假，經過長時間在家中上課和欠缺課外活動的學生，非常需要抖氣。所以，近期酒店「宅度假」(Staycation)家庭樂反應就不俗；針對學生復課的行業也非常積極，在消費券的帶動下，開學消費前景比較樂觀。

其次是被限制逾一年的婚宴等宴會和交際應酬，如今新冠疫情受控和疫苗接種率逐步上升，社交距離有序地放寬，補辦婚宴和宴會活動增加，除了飲食及酒店宴會業直接受惠外，嫁娶金器和珠寶首飾需求也受到帶動。

政府統計數字顯示，今年5月珠寶首飾和鐘錶等名貴商品的零售總值，比去年同期增加11億元。在國際均採量化寬鬆政策不斷印鈔票，環球及本地股市波動下，黃金近期更受歡迎。珠寶行業並積極配合消費券發放，推出不同推廣活動，希望借消費券的東風，推動香港再度揚帆。

例如香港珠寶聯盟，就牽頭夥同50家珠寶中小企，籌集100萬元推出「振興經濟、齊打疫苗」大抽獎，由消費券啟動當日起，毋須購物，只要完成兩針疫苗接種就可參加抽獎。因為大家都深切明白，疫情受控和經濟重拾正軌的重要性，遂有力出力。

6月份零售業整體銷售貨值為280億元，比去年疫情最嚴峻的同期僅增長5.8%，復甦未及預期，有部分期待消費券發放的滯後消費因素在內。在封關的18個月內，本港零售銷售總額每月徘徊在300億元上下，顯然這就是本地的基本消費額，以此為基數，消費券使用期結束後，就可以計算這次發放消費券帶來的「爆發力」，和對經濟增長帶來多大的裨益。

可是，消費者委員會在消費券發放的首兩日已經收到逾百宗投訴，多涉及零售消費。這不單打擊發消費券為飽受打擊的消費行業「沖喜」的本意，更損害商號自己和本港零售業的聲譽。行業龐大雖難免有枯枝，但衷心希望零售界同業，能着眼行業前景和聲譽，以誠待客，攜手支持香港經濟復甦。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基