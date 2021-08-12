彭偉新：港股再急跌機會不大

港股雖然在周三早上曾升上26,822點水平，並向上突破了20天線或保歷加通道的中軸，不過，整體走勢仍然未足以作出突破。尤其是港股在周一及周二的回升中，成交額未見增至2,000億元之上，亦未見到強勁的主動買盤推動恒指出現突破性的升勢。

不過，恒指成分股在8月第一周內所累積的資金流，已差不多相等於7月份全個月的資金流總額，所以單憑這個因素，可以判別出港股在8月份再出現急跌，甚至跌返7月份低位24,748點水平的機會非常之低，投資者暫時別因為指數未能成功升破26,800點而轉為做淡。

特別是港股經過了7月的急跌後，有不少的投資者要離場的早已離場，部分之前建空倉的投資者亦在近日大市反彈下，被迫平掉空倉，所以現時市場上的空倉量有限，令到港股在現水平跌下來時，做淡的投資者未能大量獲利，亦成為了大市暫時不會跌穿25,000點的原因。

可以預期，港股仍然會在25,600點水平有較強的支持，而恒指一旦再升至近26,800點水平，亦會見較大的阻力，預期恒指只會在25,600至26,800點之間繼續徘徊整固。

因此，早前內地市場監督管理總局對於大型科技龍頭的排查及罰款，相信不會對金山軟件帶來太大的負面影響。市場預期，金山軟件今年的整體毛利率仍然會維持在83%水平，雖然整體盈利增長會在今年稍為放緩，但相信對於已經由高位回調近五成的金山軟件來說，整體估值已返回較吸引的水平，尤其是市場給予金山軟件的目標價平均值為62.2元，以現價計算，潛在升幅仍然可以達到五成，令到整體的值博率仍高。

該股於今年2月升上最高位見79.5元後，已由高位反覆回調，並向下跌穿了50天線至250天線的支持，股價跌至低位後開始回穩，並在連續反彈下，已在周三成功收復了20天線，反映短期走勢已經改善，尤其是相對強弱指數(RSI)由之前低於30以下水平逐步反彈，已重返50以上的偏強區域，若果股價能繼續作出反彈，以整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，股價可以上望阻力位48.4元，建議在38元水平買入，只要股價能企穩支持位34.4元以上，可以繼續持有。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)