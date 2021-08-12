粉絲經濟商機有幾大？騰訊做股東　內地微店密謀上市...

近期Mirror風頭一時無兩，其中「教主」Anson Lo(盧瀚霆)的生日更成為城中熱話。「神徒」斥資至少6位數字為他大事慶祝，包括在尖沙咀設置大型廣告牌、在報紙頭版、巴士站燈箱登宣傳廣告，甚至將郵輪船身上的LED燈轉為「7 JUL ANSON LO」。不過，其實這些支持偶像的方法在南韓及內地來說已經不算誇張！粉絲(Fans)為了心愛的偶像，可以不惜工本宣傳，購買相關產品以示支持，逐漸形成龐大粉絲經濟圈，追星追出商機！

芸芸應援(即支持偶像)的方式之中，最燒錢的莫過於南韓偶像生日，有粉絲集資與航空公司合作將飛機的外牆布置成為偶像的樣子之後，所有乘搭國內線的乘客都會獲得特別版的機票。除了參考南韓偶像的誇張應援方式，香港粉絲亦會以行動支持，「買爆」偶像代言的產品。

【代言月餅炒至3000元】

Mirror代言的品牌鋪天蓋地，其中成員姜濤曾經穿上的服裝和代言的產品，甚至是奢侈品都幾乎賣個滿堂紅。早前有雪糕品牌在月餅盒印上姜濤的照片，一開售已經被迅速掃光，並傳出網上炒價高見3,000元一盒，及後有餅店順勢推出Mirror粉絲名月餅，在月餅表面印上粉絲名，也吸引大批「鏡粉」查詢。

一些商家更因應這種追星族心理與財力作出部署，擴大粉絲經濟。《粉絲力量大》的作者張薔便對粉絲經濟作出定義：「以情緒資本為核心，以粉絲社區為營銷手段增值情緒資本。粉絲經濟以消費者為主角，由消費者主導營銷手段，從消費者的情感出發，企業借力使力，達到為品牌與偶像增值情緒資本的目的」。

【偶像公仔掀熱潮 內地微店擬上市】

除了透過搶購偶像代言的產品，表示對偶像的愛外，為與偶像有更近距離接觸，Mirror的粉絲亦會推出應援物品，如Q版偶像玩偶，而人形攬枕更是炙手可熱，內地一早已有商家看準商機，掀起一股棉花娃娃風潮。

所謂棉花娃娃風潮，其實源自南韓男團EXO的粉絲團。許多棉花娃娃都以明星或影視角色為原型，娃娃玩家與「追星女孩」存在極大重疊，因為幾乎所有玩棉花娃娃的人，一開始進入「娃圈」時，都是因為喜歡某個明星，2020年11月，南韓男星朴燦烈的娃娃「nami」開售，火爆到登上微博熱搜。

雖然「娃圈經濟」看似只是「粉絲經濟」，粉絲迷戀偶像的一種表現方式，但粉絲們並非只是買像某明星的貴價娃娃，售賣娃娃衣服的內地商店店主表示，一旦開始「養娃」，客人一般反而花更多錢在買玩偶服飾上，其中最賺錢的是做玩偶衣服，出售爆款衣服一次輕輕鬆鬆便能賺幾十萬元人民幣，甚至過百萬元人民幣。

【設實體店吸追星族】

棉花娃娃在內地雖只出現約2年時間，但發展迅速，除了成為追星女孩的基本裝備外，亦逐漸進入大眾視野，同時也孵化了一批具有影響力的娃娃商家和品牌。目前內地大部分娃娃服飾店集中在淘寶和微店2個平台，原因是知名度高、流量也集中。2019年微店也推出新零售實體店微店Park，其中一大主題為飯圈少女，即是將追星當事業的一群忠實粉絲，他們深諳偶像商業價值的重要性，同時亦率先察覺流量和數據能夠帶給偶像的資源。

微店Park飯圈少女店正是以粉絲圈層為核心，旨在圍繞粉絲經濟，提供逛街購物體驗空間，同時在網上透過有趣話題、私密的圈子，達成頻密的會員互動，並分類不同興趣愛好的消費者，讓消費者在網上找到同好，在微店Park交朋友，倡導會員購物後一起玩。有媒體分析指，娃圈以「90後」、「00後」為主要人群，發展潛力無疑十分巨大。

在Park飯圈少女店首店開業短短6個月，微店Park已經成功進駐上海、杭州2大核心城市，並舉辦數碼明星生日粉絲應援活動、粉絲觀影會，甚至棉花娃娃二手市集等活動，顯示品牌與飯圈經濟的互動是大勢所趨。

【獲小米及騰訊注資】

【時尚品牌推虛擬服飾 以NFT交易】

粉絲對偶像龐大的支持帶來「娃媽」的商機，部分人對虛擬世界及二次元產物的追求，也促使企業開拓新的營銷手段。時尚服飾行業業者也開始對利用NFT(非同質化代幣)交易的「虛擬服飾」感興趣，一些不存在實體世界的虛擬名牌手袋甚至能以數千美元出售，與真手袋無異，反映NFT強調驗證真偽與「獨一無二」的特質，也讓一眾虛擬貨幣粉絲着迷。

法國巴黎銀行旗下數碼科技研究公司L'Atelier行政總裁John Egan說：「虛擬經濟是現今世代最大的商機之一，為運動、觀光、娛樂，尤其是金融等企業帶來龐大商機。」他又表示，為虛擬角色設計的全新金融商品，不用幾年就會冒起，成為熱潮。

這些世界或許是虛擬的，但背後支持的金錢卻非常真實。L'Atelier預期，遊戲中數碼服飾和角色升級的支出，將在今年增長至1,290億美元(約1萬億港元)，高於2019年的1,090億美元。