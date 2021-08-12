許繹彬：參考港交所股價判斷恒指未來走向

他指出，大市穩定下來，除了因為「監管」消息減少外，久違了的北水，近日終於重新向港股進行灌溉，連日也呈現淨流入的現象，這也是港股穏定的其中一個原因，故現階段希望此現象能持續，帶動成交增加，令恒指能衝穿26,800點的心理阻力區，再挑戰27,100點水平。