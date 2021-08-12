郭家耀：恒指先行整固 港交所趁調整吸納
2021年08月12日 10:50
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近日表現回暖，雖然美股市場的科技股回吐，但相信只是急升後出現的正常調整，外圍氣氛仍然向好，對港股有支持。另外，內地監管政策未有進一步消息發酵，科網股由低位反彈，加上不少企業公布的業績理想，對刺激大市表現有一定幫助。
他指出，恒指由25,000點低位反彈，至今已累彈逾千點，在現水平約26,500點整固亦屬正常，相信在外圍氣氛及業績消息帶動下，後市仍有機會上試兩萬七關，支持位則在26,000點水平。
港交所(00388)第二季業績遜預期，股價應聲回落。不過，郭認為長遠而言中港互聯互通將進一步深化，加上市場仍憧憬中概股加速回歸港股市，無論對IPO或二手市場均有幫助，港交所增長空間仍大。最近因為業績而出現的調整，反而是趁機吸納的時機，不妨吼位在480港元樓下收集。
理想汽車(02015)周四(12日)掛牌表現平平，郭指出，該股在美股市場亦有掛牌，加上市場對電動車股的熱潮有所回落，因此上市後暫難望有熱烈反應。而長遠而言其競爭優勢亦跑輸其他同業，投資價值或有限，抽中的投資者宜先沽為妙。他又補充，現時市場較看好純電動為主的生產商，甚至在電池技術或操作系統有核心競爭優勢，較容易吸引資金關注，因此行業中他較偏好比亞迪股份(01211)。