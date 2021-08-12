郭家耀：恒指先行整固　港交所趁調整吸納

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近日表現回暖，雖然美股市場的科技股回吐，但相信只是急升後出現的正常調整，外圍氣氛仍然向好，對港股有支持。另外，內地監管政策未有進一步消息發酵，科網股由低位反彈，加上不少企業公布的業績理想，對刺激大市表現有一定幫助。

他指出，恒指由25,000點低位反彈，至今已累彈逾千點，在現水平約26,500點整固亦屬正常，相信在外圍氣氛及業績消息帶動下，後市仍有機會上試兩萬七關，支持位則在26,000點水平。