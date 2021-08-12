【瑞通推介】理想汽車上市潛水　資金趁機吸納窩輪

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月通脹數據較預期溫和，有助紓緩聯儲局收水壓力。道指隔晚升220點或0.6%，收報35,484點，再創收市新高。

恒指周三(11日)收報26,660點，升54點或0.2%，連升3日，累漲480點或1.8%，收復20天線。周四(12日)早段好淡爭持，曾重上26,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾1,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,800萬元，反映投資者預期港股將整固。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

內地新能源汽車製造商理想汽車以雙重上市方式周四在港掛牌，相關認購證同步登場。理想汽車香港公開發售股份錄4.5倍超額認購，認購一手中籤率50%，每股定價118元，集資淨額逾115億元。理想汽車美國ADS隔晚收報30.72美元，折約238港元，按1股ADS相當於2股港股計，相當於約119港元。股份周四早段平開在118元後，曾跌穿116元，較定價微降2%。管理層指集團目標2025年搶佔國內兩成新能源汽車市場份額。

香港交易所被大行下調目標價，令股價一度跌近5% 低見493元，技術上跌穿10及20天線，向下觀察50天線的支持(490元)。

武漢政府稱正與小米對接，推進小米汽車落戶武漢。另外，小米發布新款旗艦手機及其他產品，且董事長雷軍提出3年拿下手機市場全球第一的目標，不過小米周三逆市下挫2.2%，以近全日低位26.85元收市，3連升走勢告終並失守50天線。周四早段先升後回，27元得而復失。周三分別有逾1,600萬元和逾30萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。

中國船舶工業行業協會數據顯示，今年上半年中國船舶完工量按年增長19%，同期中國新承接船舶訂單量佔全球總量的51%。中遠海控上日盤中高見14.22元，收升1.5%於13.9元，重越50天線，延續近日向上走勢。周四早段再漲近半成，高見14.56元。周三有逾500萬元淨流入其好倉，淡倉亦有小量資金淨流入。

內銀第二季不良貸款率改善，加上恒大集團賴債風險降低，帶動內銀股昨日升勢。建設銀行高收2.4%於5.62元，重越250天線。人民銀行周三收市後公布，內地7月新增貸款1.08萬億元人民幣，少過市場預期的1.2萬億元人民幣。此外，建行公布完成發行800億人幣二級資本債券。建行周四早段窄幅上落，暫守5.6元。周三有逾30萬元淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

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