中國預告未來5年持續深入監管　投資者無覺好瞓？

中國監管風暴持續，中概股重創。外媒報道，國務院周三(11日)晚發布《法治政府建設實施綱要》，預告未來5年內對於經濟將進行持續、深入的監管。在各產業面臨劇烈衝擊後，有關消息恐加劇投資者的擔憂。

《綱要》提及，中國將積極推動國家安全、科技創新和反壟斷等重要領域立法工作，以完善治理國家急需的法律制度。從食品藥物、金融服務到教育培訓等與民眾切身利益相關的領域，都將加強執法。

中國政府將把「該管的事務管好、管到位」，完善經濟調節、市場監管、社會管理、公共服務等職責。文中也提到，將強化制定實施發展戰略、規劃、政策和標準，更加注重運用法律和制度，以「遏止不當干預經濟活動的行為」。

《綱要》點出中國到2025年前國家法治的重點，呼籲審視數碼經濟、網絡金融、人工智能和大數據、雲端運算等領域的法律框架。文中指出，這些措施將確保新商業模式「健康發展」。

諮詢商Global CIO Office行政總裁Gary Dugan表示，雖然中國提及許多產業跟之前的內容一致，但在確定新立法前，仍會讓投資者緊張。另外，為期5年的打壓行動，至少為監管重置的時間提供一個期限，只是投資者將為即將發生的變化煩惱好一段時間。