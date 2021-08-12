【高盛推介】港交所績後回落 留意貼價購證
2021年08月12日 11:37
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所在周二(10日)失守510港元水平後，周三(11日)反彈升約0.4%並公布中期業績，但周四(12日)早段則再度下跌，低開約1.1%後跌幅擴大並失守500元關口，低見493元，為本月至今的低位。
港交所周三公布，截至今年6月底止，中期純利達66.1億元，按年升26.3%，創半年度新高紀錄。上半年收入及其他收益創半年度新高紀錄，達109.09億元，按年升24.2%。此外，港交所亦公布統計數據，上半年平均每日成交金額達1,882億元的新高，按年增長60%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一(9日)及周二共錄得約1,330萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。認沽證則於周三獲資金轉向流入，有約160萬元。
牛熊證方面，則見牛證於周三獲資金轉向流入，有約280萬元，並較集中在485至490元收回區域的產品。熊證則於周三繼續獲資金流入，有約50萬元，並較集中在560至565元收回區域的遠熊。
港交所購證17613，行使價540.5元，2021年11月08日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、低街貨。
港交所購證13712，行使價568.5元，2021年10月20日到期，實際槓桿14.7倍，熱門、價外、高槓桿。
港交所牛證63774，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，近59元收回距離遠牛。
投資者如看淡，可留意港交所熊證(51443)，收回價540元，行使價542元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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