中國移動半年多賺6%　中期息1.63元

公司上半年營運收入為4,436億元，按年增長13.8%；其中通信服務收入為3,932億元，按年升9.8%。期內EBITDA為1,620億元，按年增11.2%。資本開支為860億元；自由現金流為756億元，按年升28.0%，現金流持續保持健康。

截至2021年6月底，移動客戶達9.46億戶，淨增359萬戶，其中5G套餐客戶達2.51億戶，淨增0.86億戶。移動ARPU為52.2元，按年增3.8%，扭轉了自2018年以來的下滑趨勢；而手機上網DOU提升38.7%，達到11.9GB。個人市場收入實現正增長，達2,555億元，按年增長0.7%。

公司上半年5G相關投資共計502億元。截至6月底，累計開通50.1萬個5G基站，而5G網絡用戶達1.27億戶，滲透率13.4%，帶動移動ARPU整體實現企穩回升。公司5G服務垂直行業客戶超1,400家，帶動DICT增量收入超過60億元。