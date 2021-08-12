鄧建初：運動員奪佳績需要伯樂　股壇決勝一樣要

今屆東京奧運經過一波三折，終在疫情陰影籠罩下，順利完成。疫情兇猛，影響了一眾選手的練習，爆出了多場冷門賽果。香港隊憑著選手的努力及教練團的智慧，創出歷史紀錄，奪得一金兩銀三銅的佳績。

運動員的天賦及後天的努力，是決定成功的重要因素。然而，「千里馬常有，伯樂不常有」，縱使具備潛質，沒有伯樂的賞識及提攜，未能獲得適當及針對性的訓練，成功踏上運動路的巔峰，可說是難乎其難。

美國歷史上最偉大的運動員，非游泳選手「水神」菲比斯莫屬。除了在2008年北京奧運參加八項賽事全奪金牌外，數屆比賽中，共取得23面金牌及28個獎牌的紀錄，前無古人。菲比斯患有注意力缺乏過動異常症一般，但運動潛質表露無遺。可惜體育興趣太廣泛，各項成績大受限制。其父當時亦反對兒子投身到職業方向相對狹窄的游泳競技項目去發展，幸好在母親和教練努力游說下，菲比斯終於決定忍痛放棄了其他體育愛好，專攻游泳項目。集中精力，經過教練為他設計的技能改進，終於獲得了驚天動地的輝煌成就。

香港的成功運動員，包括劍擊金牌得主張家朗，兩面游泳銀牌的何詩蓓，乒乓球女子團體銅牌之蘇慧音、杜凱琹及李皓晴、空手道選手劉慕嫦，及知名單車選手李慧詩等，同樣遇到伯樂教練全面栽培，運動員自己盡力發揮，才能締造出美滿成績。政府今次積極走前一步，買下奧運轉播權，各電子傳媒可以同步播放，全城興奮投入，過去十幾個月疫症帶來的抑鬱，一掃而空。而運動員奪獎，商界配合發放獎賞鼓勵，可望提高全民運動興趣。

股票市場內，也有同樣故事。要成為大贏家，除了自身的條件外，獲得伯樂青睞，才容易踏上青雲之路。有朋友告訴初哥，1997年一役幾乎沒頂，本錢有限，東山再起談何容易。到今天，他擁有非常可觀的財富，原因是認識了一位城中超級富豪，得到他的提攜，加上心理質素及對市場的判斷力，食正香港的黃金歲月。現在只靠租金及債券利息收入，已可過着無憂無慮的生活。他還玩笑說好在泊着大碼頭，而初哥只是單打獨鬥，所以成就當然不及他。但我明白本身性格較內向，不善交際，所以還是靠自己努力吧！

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)