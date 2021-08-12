【高盛推介】眾安在綫急挫　宜選貼價證以控風險

高盛(亞洲)有限責任公司：眾安在綫周三(11日)跌約1.4%，周四(12日)早段受消息拖累急挫，低開約4%後失守40港元水平，低見38.1元，為本月至今的低位。

早前有券商指眾安在國內旅遊或酒店取消保險範圍內恢復增長，並指眾安產品多樣化能捕捉網絡用戶小眾的保險需求。該行給予眾安「增持」評級，目標價58元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金轉向部署認購證，周二(10日)及周三共錄得約50萬元資金流入。

由於眾安股價急挫，使早前部分獲市場留意的認購證，或已變得不適合現況部署。因此投資者宜重新審視產品條款，建議部署認購證的投資者宜選貼價證以控風險。

眾安購證26794，行使價45.05元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。

眾安購證19084，行使價62.93元，2022年2月9日到期，實際槓桿4.4倍，價外、低街貨。

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