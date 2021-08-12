創科實業：轉型使用鋰電池解決汽油污染問題

上半年所有地區都錄得強勁的銷售增長，北美及歐洲市場分別增逾50%及逾62%，其他地區亦增長50%。集團稱，快速創新產品研發系統有助拓展市場並取得市場份額，同時持續提高毛利率至創紀錄水平。

該公司行政總裁Joseph Galli Jr稱，上半年業務表現出色，預計下半年及全年增速將跑贏市場水平。不同地區的銷售相比兩年前亦有強勁增幅，未來將擴充至不同市場，公司目前正在開拓日本市場，他認為未來開拓歐洲市場的機會最大，因為其上半年有不少大型科技、市場着重可持續性及環境、社會和管治(ESG)。

另外，旗艦品牌MILWAUKEE在去年取得64%的銷售增長，未來將繼續研發過千款創新產品，轉型使用鋰電池，以解決汽油驅動和氣動式產品的污染問題。

他表示，今年集團將增加銷售及行政的策略性投資，上半年建立一定數量的庫存，以避免重要產品組件缺貨，又提及下半年及未來一年將繼續投資擴大庫存水平，同時減少存貨周轉日數，以支持銷售增長。