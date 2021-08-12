住建部擬立法防舊區大拆大建　時代鄰里：對公司是促進

截至6月底止半年，集團物業管理業務新增合約面積4,614萬平方米，當中來自母企項目為412萬平方米，比重不足10%；而合達聯行的收購4月完成併表，佔約2,923萬平方米，其餘屬自主外拓項目。佔時代鄰里6成江山的物業管理業務收入按年增加72%至7.3億元，當中63%來自第三方物業開發商。

值得留意的是，住建部本周發通知，擬立法防止城市更新項目「大拆大建」，白錫洪指出，文件內容很正面，並無否定城市更新，只是要求城市更新項目不要影響城市風貌，要保存值得保持下來的文物等等。母企時代中國擁有超過10年城市更新經驗，對母企影響不大，文件對公司而言是促進，不是打壓。

執行董事兼行政總裁王萌表示，去年下半年開始投拓策略有調整，計劃以「自拓為主、收併購為輔」模式，目標至少有一半規模增長來自自拓項目，期望明年、後年該佔比繼續提升；強調會對標的全方位考量，今年暫無併購指引。