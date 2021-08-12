惠譽：中國近期監管舉措非刻意讓中企脫離全球融資市場

國際評級機構惠譽表示，中國監管機構針對互聯網科技公司、私營教育企業以及境外上市交易頒布的打壓政策，是基於正當的經濟與監管考慮，然而，生硬的政策執行和溝通策略，或會改變國際投資者配置中國證券類資產時所要求的監管風險溢價。

惠譽認為，政府政策背後的考量因素涵蓋各方面，大體涉及數據隱私、國家安全和社會經濟發展。另包括政府已認識到監管監督尚未跟上內地互聯網行業日益拓展的領域和影響力。

惠譽續稱，上述許多問題並非中國獨有，近年來其他國家政府也推進了相關的改革。中國的監管新規將影響所涉行業企業的競爭格局、盈利能力和現金流生成能力，然而該些變化本身不會對中國企業的整體經營環境帶來負面溢出效應。

儘管如此，某些新政以疾風驟雨的方式出台，已對全球市場造成衝擊，令投資者蒙受重大財務損失，迫使國際投資者重新評估其對中國當前及未來監管風險的總體敞口水平，而某些投資者已着手退出相關市場。不過，惠譽認為，仍有許多投資者將忽略本輪由政策引發的市場波動。

在中國不斷融入全球經濟和資本市場的進程中，市場將更需看到中國政策制定者能夠以向商業利益相關者提供確定性並提振信心的方式有序出台新規並做好溝通，同時最大限度地減少對經濟活動的干擾。

如果長期內做不到這一點，中國的經濟發展和金融市場可能出現更多輪動盪，並推高中資企業的股權風險溢價以及其國際債務市場的融資成本；從更高遠的角度來看，延續現有的政策出台方式還可能影響中國在實現國際化方面的多個宏偉目標，例如人民幣和資產市場的國際化——中國近年來在這些方面取得了穩步進展，這突出體現在中國已成功將其資產納入全球指數，且外國投資者日益深度參與境內資本市場。

惠譽認為，中國監管機構針對境外上市的政策舉措並非刻意讓中資企業脫離全球融資市場，儘管此舉幾乎必然預示着香港等本土資本市場將發揮更大的作用。其他政策變動似幾乎全盤考慮國內因素。在教育方面，除考慮到需加強對學生心理健康的關注之外，對私營課外輔導企業的打壓政策也基於對諸多社會經濟問題的權衡，包括如何平衡不斷上漲的教育和育兒成本以及收入不平等和人口結構等更廣泛的社會性難題。

近期針對互聯網企業的規範措施也有基於社會經濟方面的考量。例如，消除行業巨頭的不正當競爭行為可以助力中國中小企業創新並對其形成正向溢出效應，而中小企業是國內承載就業的關鍵來源。