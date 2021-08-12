全球第3繁忙港口部分關閉　航運業陷65年來最亂境況

疫情對各大產業造成影響，航運業變動尤其顯著。外媒指出，疫情為貨輪航運帶來65年以來最大的混亂，目前全球有逾350艘貨輪被迫滯留港外。就此，有指有業界人士已經決定自己出手投資港口，確保自家船隻能夠得到優先處理。

疫情加劇網購熱潮，但貨輪延遲交貨，導致物價攀升，對消費者產生影響。報道引述諮詢公司Transport Intelligence行政總裁John Manners-Bell表示，港口基礎設施過去一年已經不堪重負，物流公司Kuehne+Nagel數據顯示，目前全球有353艘貨輪被困在港口外面，為今年稍早時的2倍多。

事實上，港口在疫情前已面臨基礎設施升級的壓力，原因是港口需要提升自動化營運與脫碳物流，而且新一代貨輪也愈來愈大。全球第二大貨櫃航運集團MSC行政總裁Soren Toft坦言，隨着港口愈來愈舊，已無法應付更大型的貨輪，反映了貨物大增之前可能已出現問題。

除了航運業的負荷問題，有個別貨櫃港口關閉，進一步對全球貿易造成負面影響。外媒報道，中國寧波舟山港碼頭出現1名工人確診後，北京部分關閉這個全球第3繁忙的貨櫃港口。根據該港口電子資訊平台上的聲明，由於「系統中斷」，寧波舟山港梅山碼頭的所有進出貨櫃服務於周三(11日)暫停，直到另行通知恢復。

報道稱，這是繼深圳鹽田港自5月下旬關閉近1個月後，第二個因疫情爆發進行部分關閉的中國港口，令本已緊繃的國際航運更加雪上加霜，若寧波港口的關閉時間延長，影響可能更具破壞性，因為全球貿易量通常在接近年底時上升，屆時各家公司開始運送聖誕節及假期產品。據寧波市的聲明，所有接觸感染者的工人已被確認並隔離，惟有港口發言人表示暫尚未收到新消息。

從事德國海運業的Hapag-Lloyd AG指出，寧波舟山港碼頭暫時關閉，意味着航運將出現延遲。安全諮詢公司GardaWorld指出，被關閉的碼頭約佔寧波舟山港貨櫃吞吐量的25%，恐嚴重影響貨物處理及運輸。