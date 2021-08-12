南方東英：電動車滲透率將快速增長　顛覆汽車市場

該行引述行業報告，2020年電動汽車滲透率僅4%，銷售量為310萬輛，市場規模約1,000億美元，預計2020至2025年，電動汽車銷量複合增長率預計將達到40%。到2025年全球電動汽車行業規模有望接近6,000億美元，滲透率有望達到18%，2030年規模達智能手機的2倍，滲透率達38%。

王指出，隨智能手機市場趨於飽和，電動智能汽車是未來科技發展重點。環球主要經濟體亦有政策支持電動車及智能駕駛發展，包括購置電動車有稅收減免優惠或補貼，相信未來電動智能汽車的滲透率將快速增加，顛覆汽車市場。

智能電動車行業競爭大，企業質素亦參差。他指出，被動型ETF透過跟蹤指數，從而間接投資一籃子股份。Solactive全球智能駕駛指數包括50家在美國、內地和香港上市企業，根據歷史回測數據顯示，該指數在過去 12個月內的回報率為82.88%。同時會對成分股的流通市值進行加權和季度重新調整，及時地捕捉全球智能駕駛行業的快速增長潛力。截至2021年7月30日，指數總市值已達到2.6萬億美元。