美銀指電動車需求帶動　鋰將成主流商品　

據美國銀行的報告指出，來自於電動車(EV)市場不斷增長的需求，預期將會推升鋰價，使得鋰因此轉變為主流商品之一。該行又認為，隨着需求的復甦，鋰市場逐漸恢復平衡，鋰價逐漸從年內低點回升。

美銀對鋰價看漲前景，主要來自於美國總統拜登近期簽署的一項行政命令，即2030年前電動車總銷量將佔40至50%，包括電池電動車、燃料電池車，以及油電混合車，並設定新排放標準，規定小型車至少在2030年前要符合排放規定，而大型車則提早至2027年生效。白宮聲明也指，拜登總統認為，現在正是美國領導電動車製造、基礎設施和創新的時候。

該行預期，若達到美國政府所設定的目標，則2030年全球鋰需求可能達到210萬噸，高於原先預估的180萬噸。全球鋰市場的規模也將從目前的60億美元增長至360億美元，也意味着鋰將不在是一種特殊原材料，將會成為主流商品。

但報告補充，儘管鋰的前景看好，該市場並非全然沒有風險，而其中的一項風險來自於供應面。有鑑於需求持續增長，生產商預期也將快速做出反應提高產量。故鋰市場前景將取決於生產紀律。事實上，若礦商很快就將產量提高到名目產能，鋰市場可能會在未來幾年面臨嚴重供過於求的風險。