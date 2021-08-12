金融中心有隱憂！上海正受Delta變種病毒挑戰

外國傳媒報道，在成為全球第一個壓制新冠疫情的主要金融中心一年後，上海再度戒慎恐懼。

在中國各地迅速蔓延的Delta變種病毒疫情，迫使一些全球銀行和當地金融機構重新實施防疫限制措施。

自去年年中以來，上海超過47萬名金融專業人士幾乎都已重返工作職位且不需戴口罩，現在他們需要定期接受體溫掃描和查核，以掌握接觸者追蹤。在一些銀行的公共區域，所有人得戴上口罩，並再次禁止在會議室接待訪客。

這些改變政策的業者包括富達國際有限公司，該公司再次禁止其上海員工進行非必要的旅行，並敦促他們避開人群。有些業者正在做好最壞的打算。根據上周的一份備忘錄，國泰君安證券正在制定應急計劃，包括人員輪班以確保必要時能夠持續營運，並敦促疫苗接種率低於90%的部門為員工接種疫苗。

在短短3周內，中國本土確診病例已超過1,000例，包括上海和北京都有病例。儘管中國堅持其大規模檢測和有針對性的封鎖措施，這些措施壓制之前的30多波疫情，但在增長預測已被調降下，最新爆發疫情的速度和規模可能擾亂全球第二大經濟體的企業。

在200多個疫情最嚴重的地區，公共交通和出租車服務受到限制，至少46個城市建議居民，除非絕對必要，否則不要出行。官員已經限制了北京的火車服務和搭乘地鐵，北京自7月以來已報告了9宗本地病例。中國當局還敦促人們取消出差和假期，全國一些大學也要求學生在即將來到的新學期推遲返校，特別是來自高風險地區的學生。

據報，上海擁有股票、債券、外匯、黃金和其他交易所，年交易額達1,900萬億元人民幣，1,600家金融機構位於該市，其中約30%來自海外。

上海的國際金融中心敦促所有租戶，要為員工的工作和用餐做出必要的安排，同時避開人潮，並遵守政府的健康要求。任何進入該幢大樓的人，必須戴上口罩，且其數字健康碼必須是綠色的，其租戶包括滙豐控股和富達。

根據大樓物業上周的一份通知，上海環球金融中心21層和23層的一個租戶在發現一名員工與確診病例有密切接觸後，對所有員工進行了檢測，但通知中未透露該公司的身份。根據其網站，瑞穗在該大樓租用兩個樓層。瑞穗拒絕置評。

在北京，華夏基金管理公司本週對其總部的所有員工進行了檢測。據一位現任員工稱，它建議員工，除非從事必要業務，否則不要離開北京。中高風險地區的返崗人員一律不得返回辦公室。

總部位於深圳的平安保險已建議員工戴口罩，盡量減少在辦公室內的面對面會議，並在可能的情況下優先考慮網上交流。該公司還原則上停止所有中高風險地區的商務出差。