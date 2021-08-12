內地加強限鋼鐵產量叠加全球供應增　鐵礦石價格持續回落

全球鐵礦石產能提高同時，內地正加強鋼鐵產量限制，促使鐵礦石期貨價格回落，朝向近4個月的低點進發。新加坡鐵礦砂期貨周四(12日)午間下跌2.2%至每噸160.1美元，自上周五以來價格已累跌約5%，勢將連續第4周下挫。交投最活躍的內地鐵礦石合約下跌3.4%，上海螺紋鋼和熱軋卷板亦報跌。

內地鋼廠已被要求從7月開始減產，以將全年產量限制在不超過2020年，以降低排放。這些限制可能會延長至2022年3月，甚至可能在2月北京冬奧會之前再次加強。奧運會期間鋼鐵樞紐唐山市空氣質量控制方案草案，已在網上流傳。要求在2月4日開始的奧運會開始之前和賽事期間，唐山的空氣污染年減至少40%。

與此同時，外媒引述瑞銀在一份報告中稱，力拓集團和淡水河谷的展望，暗示將在下半年提高產量。該行對中期鐵礦石價格持謹慎態度，因為供應在增加，而需求在放緩，預計價格會在9月和10月持穩，然後繼續回落，至明年底將跌破每噸100美元。

惠譽則認為，鐵礦石價格未來幾個月仍將走弱，價格可能會從年底前預期的每噸170美元，降至2022年的130美元、2023年的100美元和2025年的75美元。