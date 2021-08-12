拜登關注油價及塞港問題　聯儲局必要時會出手壓通脹　

外媒報道，美國總統拜登周三(11日)表示，各部會正在設法紓緩供應鏈瓶頸，避免危及經濟復甦。他重申，尊重聯儲局獨立性，相信該局會在必要時採取行動以平抑物價。

美國7月消費者物價指數(CPI)持續上升，但和前月相比的漲幅趨於和緩，顯示通脹升溫有觸頂的迹象。然而7月美國物價年增率仍保持在13年高點，從住宅到汽油，多種商品都因為缺料或缺工而漲價。

拜登表示，目前各大獨立預測機構亦同意，眼前的瓶頸和物價漲勢，將隨着經濟持續復原而減緩。雖然消費者物價報告也朝這個方向邁進，但當局會繼續小心觀察每個月的通脹報告，相信該局會在必要時採取適當的行動。

根據聯儲局的利率預測點陣圖，官員共識是最快2023年加息，但由於近來物價加速上漲，有關該局何時從量化寬鬆(QE)退場的辯論也日益白熱化。聯儲局主席鮑爾多次表示，物價上漲是暫時現象。

此外，拜登強調白宮持續進行的種種措施，例如呼籲石油輸出國組織(OPEC)盡快增產。隨着全球經濟復甦，OPEC應該改變疫情期間的減產措施，替消費者降低價格。

美國汽油價格比去年同期上漲約50%，拜登表示，已經注意到本土汽油市場可能存在的反競爭行為，並指示聯邦貿易委員會(FTC)調查「油價和汽油成本之間的差異」。他擔心，汽油價格上漲擠壓到一般家庭的開銷。

為了減輕美國各大港口的壅塞問題，白宮正在加強港口營運商、船運公司、工會、卡車公司、鐵路等相關產業之間的協調和溝通。由於美國洛杉磯港和長灘港貨運量激增，鐵路營運商聯合太平洋(Union Pacific)7月曾暫時中斷兩個港口的貨櫃運輸，透過停駛疏緩芝加哥附近的壅塞情形。