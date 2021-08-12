中原按揭︰港元拆息料徘徊「超低水平」　續利好樓市

樓按相關的本港1個月拆息周四(12日)跌穿0.07厘，報0.06589厘，連跌7個工作天，為2010年1月20日後低位。中原按揭董事總經理王美鳳表示，資金充裕是推低拆息主因，1個月拆息曾於2009年12月跌至0.0496厘的歷史新低，當時銀行結餘處於約3,000億水平；現時全球仍處量寬環境，本港銀行體系結餘已超過10個月高於4,500億元歷史高水平，在不受短期性或季節性因素影響下，預期1個月拆息仍會徘徊現時超低水平。

由於本港供樓人士主要使用H按，新批H按選用比例高達96.4%，拆息下跌意味市場實際按息將進一步下跌。今年初市場按息約1.46厘，現時拆息跌勢下按息跌至1.366厘，月供利息開支續減約6.4%，有助減輕業主及置業人士的供樓負擔，將繼續成為今年利好樓市的因素。

統計數字顯示，最新6月份銀行新批轉按金額增加逾2成，創自2019年10月後新高，王氏指出，在近月轉按申請當中，趁低息透過轉按申請物業套的個案明顯增加。據該企客戶數字，8月至今，透過轉按申請物業套現的個案較上月同期增加35%，指拆息下跌進一步推低實際按息，料繼續推動市場上物業套現轉按量上升。