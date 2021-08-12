銀娛：疫情影響澳門向非博彩娛樂發展
2021年08月12日 16:13
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呂志和稱受疫情影響，過去1年多澳門遊客減少。
澳門本月初新增4宗新冠肺炎確診個案，濠賭公司銀河娛樂(00027)主席呂志和認為，新疫情對澳門會有影響，但不會太嚴重，因為當地政府防疫工作做得嚴謹。他指，受疫情影響，過去1年多以來澳門遊客減少，情況延續至今年暑假，然而當地也增加了很多新節目，集團亦增加了新的景點和非博彩設備以吸引遊客。
被問到會否裁員以控制成本，呂表示，目前裁員涉及外來僱員，本地人就業未受影響；又表示旅遊業未來情況將視乎疫情發展，但各地政府要求市民打防疫針的進度「經已做得幾好」。
至於對日本的投資，他指出，日本在疫情之下，對綜合度假村的發展程序減慢，但集團無意撤出，對取得當地賭牌仍有興趣。
他又承認，集團在路氹的銀河娛樂第3期興建進度受疫情影響，「多少都有拖慢」，其中酒店計劃在年尾前開業，又希望將當中的會展元素做得比香港更大。副主席呂耀東補充，其中物料和外勞進入澳門境內確實受到疫情影響，但他期望明年初之前，第3期的部分設施可以開始使用，當中會投入更多非博彩元素。
賭牌方面，呂耀東表示，澳門政府目前正全力做好防疫、保就業、穩社會等工作，相信在疫情穩定後，政府集中到賭牌相關工作，並在下半年為賭牌重新競投作出公開諮詢。