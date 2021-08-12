銀娛：疫情影響澳門向非博彩娛樂發展

被問到會否裁員以控制成本，呂表示，目前裁員涉及外來僱員，本地人就業未受影響；又表示旅遊業未來情況將視乎疫情發展，但各地政府要求市民打防疫針的進度「經已做得幾好」。

至於對日本的投資，他指出，日本在疫情之下，對綜合度假村的發展程序減慢，但集團無意撤出，對取得當地賭牌仍有興趣。

他又承認，集團在路氹的銀河娛樂第3期興建進度受疫情影響，「多少都有拖慢」，其中酒店計劃在年尾前開業，又希望將當中的會展元素做得比香港更大。副主席呂耀東補充，其中物料和外勞進入澳門境內確實受到疫情影響，但他期望明年初之前，第3期的部分設施可以開始使用，當中會投入更多非博彩元素。

賭牌方面，呂耀東表示，澳門政府目前正全力做好防疫、保就業、穩社會等工作，相信在疫情穩定後，政府集中到賭牌相關工作，並在下半年為賭牌重新競投作出公開諮詢。