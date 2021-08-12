金價企穩1750美元 道期靠穩

美匯指數報92.9；港匯見7.7811；離岸人民幣(CNH)報6.4784；美元兌日圓報110.45；歐元企1.1735，英鎊處1.3862。金價企穩1,750美元樓上，報1,755美元。油價向好，布油報71.55美元，紐油報69.29美元。比特幣企4.52萬美元水平。道指期貨升11點。

●市後關注點

-20:30 美國7月消費物價指數(CPI)

●恒生指數收市報26,517點，跌142點或0.53%。大型科網股沽壓持續，阿里巴巴跌1.38%，小米集團跌2.04%；騰訊跌0.41%；美團跌0.25%。港交所續後捱沽，股價跌3.53%。

-MSCI明晟指數季檢，東亞銀行被剔出香港指數。

-理想汽車首日掛牌，股價潛水。

●滬綜指收跌7點，汽車股做好。

●中國經濟：

-中國監管陰霾，傳自駕初創小馬智行叫停赴美上市。

-中國7月全社會用電量按年增長12.8%。

-中國預告未來5年持續監管經濟，投資者無覺好瞓？

●貝萊德第二季減持近9成阿里巴巴持股，料套現1,170億元。

●滴滴強行赴美上市惹禍！傳多名高層被調查。

●全球最大銅礦商旗下工會醞釀罷工，銅供應恐受壓。

●俄羅斯輸往中國天然氣，料年底每日增逾50%。

●全球第3繁忙港口部分關閉，航運業陷65年來最亂境況。

●住建部擬立法防舊區大拆大建，時代鄰里：對公司是促進。

●創科實業：轉型使用鋰電池解決汽油污染問題。

●美企8月中旬瘋狂發債，兩日錄得48筆交易。

●中美海運價格再創新高！企業一箱難求。

●南韓財長：第四波疫情無可避免影響經濟。

●全球第3繁忙港口部分關閉，航運業陷65年來最亂境況。