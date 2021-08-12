英國第二季GDP按季增長4.8%　符預期

據英國國家統計局(ONS)最新的數據顯示，隨着經濟從防疫封鎖造成的衝擊中強勁反彈，英國今年第二季國內生產總值(GDP)增長4.8%，符合市場預期，高於第一季的萎縮 1.6%，但較疫情前2019年第四季仍低4.4%。與去年同期相比，增幅為22.2%，好於前值的萎縮6.1%。

數據顯示，佔該國主導地位的服務業產出增長了5.7%，僅較2019年底的峰值低3.5%。餐飲和酒店業的增長幅度最大，隨着酒店業在4月和5月重新開放，相關活動增加了87.8%。

工業產出按季增0.5%，主要受惠於製造業產出回升1.8%所推動；建築業產出也續升3.3%，高於前值的2.3%；惟礦業產出則按季減少16.6%。

家庭消費為GDP的貢獻最大，按季回升7.3%，高於前值的續降4.6%，超過市場預期的回升 5.5%，為GDP增長貢獻了4.1個百分點。政府支出按季增長6.1%，高於前值的1.5%。

外媒引述英國財政大臣Rishi Sunak表示，知道仍然有挑戰需要去克服，但對英國經濟的實力和英國人民的韌性充滿信心。

此外，ONS國家副統計師Jonathan Athow表示，英國經濟持續強勁反彈，酒店業因為室內用餐再度開放而受益，另外，服務業的重新開放也提振了相關廣告支出。醫療服務也出現增長，人們願意再次進入醫院看診。

英倫銀行預計，英國經濟有望在今年第四季恢復到疫前水準，並料今年英國經濟將增長7.25%，將是自1941年英國在第二次世界大戰期間以來的最快年度增長。去年英國GDP下跌近10%，創下300多年來的最大跌幅。