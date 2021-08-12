宏利調查：3成港人首要財務目標「為退休而儲蓄」　理想退休年齡...

港人退休規劃意識提高，宏利香港調查顯示，30%港人目前首要財務目標是「為退休而儲蓄」，受訪者平均理想退休年齡為62歲，惟僅41%有信心可於理想年齡退休，大部分受訪者憂慮退休後的健康及財務狀況。

該調查於今年6至7月訪問逾千名港人，結果顯示，逾半已開始策劃退休的受訪者有信心於目標年齡退休，而未開始準備策劃的受訪者只有29%對此有信心。

逾半受訪者認為，自己在退休時將會有被動收入，最多人選擇的收入來源為高息股票(60%)、年金(40%)及收益基金(39%)，而他們一般認為被動收入可覆蓋平均45%退休支出。

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道稱，目前港人退休及健康意識前所未有地高，為「不時之需」作儲蓄的人亦有增加。隨着市民對年金認知度提高，選擇年金作為退休後被動收入來源的趨勢有所上升，惟呼籲市民在選擇年金產品時不要只考慮稅務扣減。

宏利推出「優越終身保」及「卓越終身保」，均為「保單逆按計劃」之合資格壽險計劃。另推出「摯無憂危疾附加保障」，針對59種複雜手術提供額外安全網至80歲。