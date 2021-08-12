太古：疫情不確定性為目前最大挑戰　專注新投資機會

即將接任太古公司主席的白德利直言，目前最大的挑戰仍是疫情帶來的不確定性，及全球貿易緊張局勢。不過，公司目前資產負債表穩健(in great shape)，過去3年處理非核心資產後，現在足以專注新的投資機會，包括三大核心業務以及醫療保健業務等，公司經營策略已經很清晰(strategy is pretty clear)。

白德利表示，香港零售前景仍充滿不確定性，復甦將取決於通關時間及訪港旅客數字，但現階段談論通關及復常仍是言之尚早。不過，消費券派發後有助推動消費，對旗下的商場帶來正面作用。

白德利表示，中環及香港寫字樓的空置率，令寫字樓租金承下行壓力。雖然市場情緒正在恢復，但前景維持疲軟。不過，他對香港作為大灣區金融中心的地位有信心，而且太古城有力成為中環區寫字樓的替代，相信公司有能力挽留租客。

談及太古可口可樂在內地的表現，施銘倫表示，表現仍強勁，即使原材料價格上升，期望透過較高定價去解決。惟近期內地爆發疫情，蔓延至太古可口可樂部分市場，短期對業務造成影響，會繼續留意，重申對業務有信心。

去年是太古成立150周年，施銘倫直言，不會派發特別息，但中期息已按年升43%，相信升幅可觀，重申派息策略會是維持穩定及持續增長。

太古之前公布出售集團於香港聯合船塢集團的50%權益，施銘倫預計交易下半年完成。

問及海洋服務部門規模會否繼續縮減，施銘倫表示，今年已議定出售集團於香港聯合船塢集團的權益，進一步縮減太古海洋開發集團船隊的規模；亦減持歐洲風力發電站裝置業務的權益，預計下半年稅前息前利潤(EBIT)或轉正，已經毋須繼續燒錢(not sitting on the burning platform anymore)。