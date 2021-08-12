The Center Space設服務式工作空間　月租由8000元起

The Center Space銷售及營運總監蔡漪婷表示，該商務中心可提供實體及虛擬辦公室服務，其實體辦公室月租由8,000元至1.2萬元起，視乎辦公室的大小、景觀及租期而定，共享工作間的日租為400元，至於虛擬辦公室入場費由580元起，租戶可使用項目位於中環中心之地址及電話服務。蔡氏稱，該商務中心由業主自營，現時租戶有專業人士及投資銀行等，但未有透露出租率及投資額。

此外，該集團物業發展部高級經理汪子恩表示，旗下位於九龍大窩坪的住宅項目石硤尾延坪道9號，早前已申請預售樓花同意書，項目的樓書及示範單位資料已準備就緒，獲預批後會因應市況推售，但未知能否本年內推出。該項目分兩期發展，第一期由六座組成，共提供336個單位，實用面積介乎700至3,000方呎，涵蓋兩房至四房戶型。