思捷預告中期賺不少於1.1億　2017年來首錄半年盈利

該收入減少主要是由於集團的主要市場實施新型冠狀病毒封鎖措施；及管理層決定終止整個亞太區所有實體零售店業務。儘管若干國家再度爆發全球性大流行病、勞動力市場面臨挑戰以及氣候干擾，導致消費品行業於2021年上半年仍然面臨較大的壓力及挑戰，但是集團克服消費者流量大幅減少的不利影響，繼續堅定地實施成本控制政策及發展戰略，使整體經營狀況得到積極改善。該業績反映2021年上半年電子商務渠道的加速增長，分部收入按年增長17%。

預計自2017年6月30日止年度之全年業績後首次轉虧為盈，主要是由於於中期期間內對特殊項目的負面影響大幅減少，包括存貨撇銷、使用權資產、商標、商譽以及物業、廠房及設備的減值虧損。相應期間的上述特殊項目合計約為18億元；集團實施成本控制措施的正面結果；與相應期間相比，毛利率較高的電子商務渠道導致中期期間的銷售額提升；及中期期間的其他收入增加，主要包括匯兌收益約8,500萬元。