百度次季轉蝕5.8億

百度今年3月下旬來港第二上市後，股價大部分時間都在「潛水」，而且屢創新低，拖累股民輸錢，周四業績出績前又挫2.09%，收報159港元，跟招股定價252港元相比累瀉36.9%，若果抽中百度新股的股民至今仍沒有「斬纜」沽貨，每手帳輸4,650港元。其美國股價周四早段曾挫4.94%，折合港元後較香港收市價低4.08%。

業績公告記載李彥宏說「在AI（人工智能）創新業務的帶動下……」云云，但百度上季經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）利潤率按年縮窄3.68個百分點至僅23.26%。不計愛奇藝的「百度核心」分部，經調整EBITDA利潤率上季更加按年勁跌7.82個百分點。

百度整個集團上季經營利潤按年倒退4.96%，其中愛奇藝錄得經營虧損11.22億元，而「百度核心」的經營利潤亦按年倒退6.98%，主要是由銷售成本、銷售及管理費用及研發費用組成的成本及費用總額按年大漲39.12%至194.22億元，達到分部收入約八成，其中銷售成本、銷售及管理費用按年均大漲逾四成。

事實上，百度來港掛牌時，內地媒體已經質疑其「抽水」後將一半所得資金用於科技投資，以及加速AI的商業化，面臨諸多挑戰，首先是AI與其傳統業務一樣仍面臨行業激烈競爭，造車業務又能否超越其他內地車廠也屬未知數。百度昨日表示，內地的新冠肺炎疫情仍在不斷變化，業務可見度有限。