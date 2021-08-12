百度集團次季轉蝕5.83億人幣

百度今年3月下旬來港第二上市後，股價大部分時間都在「潛水」，而且屢創新低，拖累股民輸錢，周四業績出績前又挫2.09%，收報159港元，跟招股定價252港元相比累瀉36.9%，若果抽中百度新股的股民至今仍沒有「斬纜」沽貨，每手帳輸4,650港元，可謂「一殼眼淚」。

業績公告記載李彥宏說「在AI(人工智能)創新業務的帶動下……」云云，但百度上季經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)利潤率按年縮窄3.68個百分點至僅23.26%。不計愛奇藝的「百度核心」分部，經調整EBITDA利潤率上季更加按年勁跌7.82個百分點。

百度的經調整EBITDA指剔除折舊、由業務合併產生的無形資產攤銷和減值，以及股權激勵費用的經營利潤。內地科網公司通常用這種剔除某些非現金項目的盈利指標去反映核心業務之營運表現。

業績公告顯示，百度全個集團上季經營利潤按年倒退4.96%，其中愛奇藝錄得經營虧損11.22億元，而「百度核心」的經營利潤亦按年倒退6.98%，主要是由銷售成本、銷售及管理費用及研發費用組成的成本及費用總額按年大漲39.12%至194.22億元，達到分部收入約八成，其中銷售成本、銷售及管理費用按年均大漲逾四成。

事實上，百度來港掛牌時，內地媒體已經質疑其「抽水」後將一半所得資金用於科技投資，以及加速AI的商業化，面臨諸多挑戰，首先是其AI不足以支撐整體收入增長，與其傳統業務一樣仍面臨行業激烈競爭，而造車業務又能否超越其他內地車廠也屬未知數。百度今(12)日表示，內地的新冠肺炎疫情仍在不斷變化，業務可見度有限。