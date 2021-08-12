中移動望全年派息良好增長　料年內回A

有關回A的時間表，他表示將在下半年全力推進回A計劃，如無意外，可望於今年內於A股上市。他續指，政府近期對資本市場推出一系列政策能為回A提供良好的政策環境，將是回A的好時機。另外，回A股上市有助公司轉型發展，將把回A後融資的資金用作如雲等的新興基礎建設、技術研發和生態構建、以數字家庭發展等方面。

此外，在晶片業務方面，楊指相關業務在今年7月正式開始營運，研發方向主要針對互聯網領域的應用，產品包括安全晶片、通訊晶片、微控制器(MCU)晶片等，後續將積極引入外部投資者完善公司的資歷體系。

有關與中國廣電「共建共享」的700MHz基站建設，他表示已完成無線主設備招標及天線採購程序，將分兩年完成建設，指這樣對合作雙方均帶來好處，料若能覆蓋農村等偏遠地區，能進一步降低成本。