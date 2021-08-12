「塗鴉智能」或變下個華為？美學者呼籲政府封殺

外媒報道，全球物聯網雲平台服務商-中國企業「塗鴉智能」，於美國市場拓展生意而引發關注，美國企業研究院(AEI)2名高級研究員發文稱，「塗鴉智能」可能或美國產生威脅，比俄羅斯勒索軟件更嚴重，呼籲美國政府參照華為模式封殺塗鴉智能。

報道指，塗鴉智能成立於2014年，成為全球IoT物聯網平台服務主要提供商之一，並於今年3月在美國紐約證券交易所上市。

報道稱，塗鴉的雲平台允許用戶在美國於亞馬遜網絡服務、微軟Azure等主要雲基礎設施之間切換，兼容亞馬遜Alexa、谷歌助手及三星SmartThings等主流智能技術。更稱，塗鴉智能的高管來自阿里巴巴，並有騰訊公司的投資支持。

美國企業研究院的文章作者Klon Kitchen說，塗鴉產品與普通的網絡安全問題不同，而在於中國法律要求像塗鴉這類的公司，交出其所有數據。又指過去幾年，美國及20多個國家禁止或大幅限制華為建設或管理5G通訊網絡，原因是擔心華為或暗中與中國政府分享全球5G網絡通訊中的海量數據。作者主張，美國國會應該基於同樣的安全考慮禁止塗鴉公司在美國運作、禁止與美國企業往來。