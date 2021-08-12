戴德梁行料今年廣州深圳商業物業成交額逾500億人幣

戴德梁行表示，自大灣區概念於2017年推出後，即引起自用買家、私人投資者及基金的關注，商業物業投資交投變得活躍，而廣州及深圳的成交額已連續4年超過500億元(人民幣，下同)，預計今年全年可保持在該水平。

該行續預期，除了深圳及廣州以外，投資者亦將目光放至其他二線城市，投資項目亦日趨多元化，從傳統的寫字樓及商場，到工業物流、冷凍鏈及數據中心等新興物業類型也納入資產組合考慮。

該行中國資本市場執行董事蘇暐婷表示，自2018、2019年起，外資進一步加強大灣區投資部署，其投資額佔比由過往的20%以下水平，躍升至今年的約25%，這是因為外資向來在華南地區的資產配置較低，但他們日後將藉投資商業物業作地理策略性資產布局，故該類成交亦日趨增加，相信外資會繼續在大灣區內不同城市尋找新的投資項目。

該行大中華區副總裁陶汝鴻表示，大灣區的本地投資者及資金雄厚的房地產基金轉趨活躍，開始密切留意市場上的投資機遇，令今年上半年的商業物業市場交投明顯增加。隨着區內更多交通及基建設施日趨完善，加上政策驅動，其他大灣區城市受到愈來愈多投資人關注。