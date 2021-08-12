樓價UDPATES：東涌貼價盤搶手　放賣3日即沽出

樓市置業需求強勁，市場貼市價放盤非常搶手，東涌映灣園兩房單位放盤3天，即火速以758萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角健威花園B座低層2室，實用面積約456方呎，兩房間隔，以735萬元沽出，實用呎價約16,118元，原業主於2010年4月購入，當時作價289萬元，持貨近11年帳面獲利446萬元，單位期內升值約1.5倍。

●跑馬地禮頓山1座高層B室，實用面積約924方呎，套兩房間隔，以4,328萬元易手，實用呎價46,840元，新買家屬於用家，原業主於2009年以1,900萬元買入，持貨12年帳面獲利2,428萬元，單位升值約1.28倍。

●西區南里壹號中層2室，實用面積約244方呎，一房連套房間隔，日前以707萬元獲承接，實用呎價約28,975元，5月時有高層2室單位，亦以同樣價錢成交，屋苑本月累錄兩宗二手買賣，現時約有18個單位放售，叫價由600萬元起。

●堅尼地城嘉輝花園為B座高層B8室，實用面積約282方呎，兩房間隔，原業主開價約650萬元，議價後減價至638萬元，獲上車客入市自用，實用呎價約22,624元，原業主於2010年12月以約256萬元購入，是次轉售帳面獲利約382萬元，物業升值約1.49倍。

●西半山高雲臺高層F室，實用面積約817方呎，套三房間隔，獲租客以34,500元租入，實用呎租約42.2元，新租客為外籍人士，原居住同區，因單位有裝修，即決定租入。

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九龍區

●茶果嶺麗港城5座中層A室，三房間隔，實用面積約748方呎，以約22,500元放租半年後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以21,500元租出，實用呎租約28.7元，低市價約10%，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●牛頭角利基大廈D座高層5室，實用面積約312方呎，一房間隔，獲原本打算租樓之外區客承接，決定斥資508萬元承接自用，實用呎價約16,282元，原業主於2010年5月以145萬元購得，轉手帳面獲利約363萬元，升值約2.5倍。

●牛池灣威豪花園3座中層C室，實用面積約637方呎，套三房間隔，座向東北，原先開價980萬元，累減30萬元或3.1%，以950萬元易手，實用呎價約14,914元，原業主於2011年以493萬元購入，持貨10年帳面獲利457萬元，期內升值約93%。

●西南九龍君滙港2座低層C室，實用面積約887方呎，三房連工人房間隔，望公園景，吸引家庭客承租，每月租金38,000元，實用呎租約42.8元，業主於2007年5月斥資758萬元購得。

●長沙灣泓景臺7座低層E室，實用面積約478方呎，兩房間隔，望內園景，放盤一日即租出，業主原先叫租18,800元，經議價後減價500元或約2.7%，最終以18,300元租出，實用呎租約38元，屋苑入場月租由18,000元起。

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新界區

●東涌映灣園9座低層F室，實用面積約563方呎，兩房間隔，享山景，叫價778萬元，獲上車客即睇即買，放盤短短3天，減價20萬元，極速以758萬元成交，實用呎價約13,464元。

●荃灣愉景新城1座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望樓景，日前以15,500元租出，實用呎租約33元，原業主於2018年1月以約688萬元購入，租金回報率約2.7厘。

●屯門新屯門中心5座高層H室，實用面積約597方呎，三房間隔，區內客無法續租原居單位，加上業主有2,000元議價空間，決定以月租13,000元承租，呎租約21.8元。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居4座高層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，租客區內客，以月租1.25萬元租出，呎租約22.7元。

●元朗時景花園高層A室，實用面積約566方呎，三房間隔，近日以696萬元沽出，實用呎價約12,297元。原業主於2008年5月以約180萬元購入單位，現轉手帳面獲利約516萬元，升值約2.9倍。

●元朗朗晴居13座高層H室，實用面積約739方呎，開價約880萬元放售，議價後以868萬元成交，實用呎價約11,746元。原業主於2015年3月以約576萬元購入上址，現帳面獲利約292萬元或約50.7%。

●大埔中心9座中層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，成交價668萬元，實用呎價約14,812元，由於單位裝修較舊，故成交價較市價略低約5%。

●沙田御龍山1座低層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔，議價後以930萬元易手，實用呎價16,727元。原業主於2017年以800萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約130萬元，升值約16.3%。

●大圍金獅花園1期F座中層2室，實用面積約260方呎，兩房間隔，以475萬元易手，呎價約18,269元。原業主則於2011年以156萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約319萬元。

●馬鞍山迎海‧星灣御22座中層A室，實用面積約1,013方呎，四房連雙套房間隔，日前以2,076萬元售出，呎價約20,494元。原業主於2018年以1,860萬元入市，持貨3年帳面獲利216萬元，升值約11.6%。

●馬鞍山雅典居8座中層B室，實用面積約874方呎，三房間隔，放盤長達3年，原叫價約1,350萬元，最終以1,315萬元沽售，實用呎價約15,046元。

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