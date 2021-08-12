一手樓市熱 新界上車盤累收近兩千張票
2021年08月12日 21:53
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一手樓市氣氛熱鬧，多個新盤公佈推盤部署，料短期內將會啟動推廣銷售攻勢。
●港島南岸2期揚海下周或公布樓書及開示位
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及港鐵公司(00066)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海醞釀推售。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目於日前已取得預售樓花同意書，預計月內公布價單，最快下周上載樓書及開放示範單位。
湯耀宗續指，市場對一手住宅有需求，集團會按既定步伐推盤，而揚海單位定價將會參考南區豪宅及港島南岸一期呎價。
剛於8月履新的嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，揚海由兩座住宅大樓組成，合共提供600個住宅單位，項目單位間隔多元化，主打兩房及三房單位，亦設有少量一房及四房設計， 另設29個特色單位，項目大部份四房單位以及三房單位均可望到深灣遊艇會海景。
●薈藍累收票1872張 超額認購逾12倍
新界上車盤推售氣氛織熱。宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍截至今天(12日)下午5時，累收共1,872票，若以本周六(14日)將出售共143伙計算，超額認購逾12倍。
據樓書顯示，項目為單幢設計，實用面積由181至257方呎，預計關鍵日期為2022年12月31日。全盤共有320伙，包括開放式單位252伙，一房戶28伙，另特色單位40伙。
●嘉林邊道洋房項目最快月內招標 啟德THE HENLEY III或下月推售
嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，今年集團賣樓套現約110億港元，其中西南九龍維港滙佔約60億，啟德嘉峰匯錄得約40億元。
集團繼續部署推盤工作，他又稱，旗下九龍嘉林邊道洋房項目最快月內招標，今年底至明年初有機會推出多項大型項目，包括西鐵錦上路項目、將軍澳日出康城第11期及啟德第4A區1號住宅項目。
此外，恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，旗下已取得預售文件的啟德THE HENLEY III有機會下個月推出。
會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指出，啟德沐泰街10號發展項目仍待批預售樓花同意書。該行總經理(業務拓展)楊偉銘透露，旗下合作發展的西南九龍維港滙II因應大單位受市場追捧，暫時繼續以招標形式發售。
●世茂九龍延坪道住宅項目仍待批預售中
世茂集團(00813)物業發展部高級經理汪子恩表示，旗下位於九龍延坪道住宅項目，早前已申請預售樓花同意書，項目的樓書及示範單位資料已準備就緒，獲預批後會因應市況推售，但未知能否本年內推出。該項目分兩期發展，第一期由六座組成，共提供336個單位，實用面積介乎700至3,000方呎，涵蓋兩房至四房戶型。
●嘉里樓盤錄2成交
嘉里建設(00683)旗下2樓盤項目錄得成交。據一手銷售資訊網資料，該集團位於石硤尾的緹山，售出第1座3樓B室，連B層46號車位，實用面積1,699方呎，成交價7,732萬元，呎價約45,509元。
另外何文田皓畋售出第10座9樓A室，實用面積943方呎，成交價3329,4萬元，呎價約35,306元。
●帝御‧嵐天2房連天台特色戶724,28萬元沽出
恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天亦沽一伙，為屋苑第7座18樓1室，兩房間隔，實用面積388方呎，連天台272方呎，以724,28萬元售出，呎價約18,667元。