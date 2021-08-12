一手樓市熱　新界上車盤累收近兩千張票

一手樓市氣氛熱鬧，多個新盤公佈推盤部署，料短期內將會啟動推廣銷售攻勢。

●港島南岸2期揚海下周或公布樓書及開示位

湯耀宗續指，市場對一手住宅有需求，集團會按既定步伐推盤，而揚海單位定價將會參考南區豪宅及港島南岸一期呎價。

剛於8月履新的嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，揚海由兩座住宅大樓組成，合共提供600個住宅單位，項目單位間隔多元化，主打兩房及三房單位，亦設有少量一房及四房設計， 另設29個特色單位，項目大部份四房單位以及三房單位均可望到深灣遊艇會海景。

●薈藍累收票1872張 超額認購逾12倍

據樓書顯示，項目為單幢設計，實用面積由181至257方呎，預計關鍵日期為2022年12月31日。全盤共有320伙，包括開放式單位252伙，一房戶28伙，另特色單位40伙。

●嘉林邊道洋房項目最快月內招標 啟德THE HENLEY III或下月推售

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，今年集團賣樓套現約110億港元，其中西南九龍維港滙佔約60億，啟德嘉峰匯錄得約40億元。

集團繼續部署推盤工作，他又稱，旗下九龍嘉林邊道洋房項目最快月內招標，今年底至明年初有機會推出多項大型項目，包括西鐵錦上路項目、將軍澳日出康城第11期及啟德第4A區1號住宅項目。

此外，恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，旗下已取得預售文件的啟德THE HENLEY III有機會下個月推出。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指出，啟德沐泰街10號發展項目仍待批預售樓花同意書。該行總經理(業務拓展)楊偉銘透露，旗下合作發展的西南九龍維港滙II因應大單位受市場追捧，暫時繼續以招標形式發售。

●世茂九龍延坪道住宅項目仍待批預售中

●嘉里樓盤錄2成交

另外何文田皓畋售出第10座9樓A室，實用面積943方呎，成交價3329,4萬元，呎價約35,306元。

●帝御‧嵐天2房連天台特色戶724,28萬元沽出

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天亦沽一伙，為屋苑第7座18樓1室，兩房間隔，實用面積388方呎，連天台272方呎，以724,28萬元售出，呎價約18,667元。