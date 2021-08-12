【產經評論】運費狂飆礙供應　全球化加速瓦解

受變種病毒肆虐，加上多地嚴重天災，全球復現經濟停擺，多個大型港口嚴重擁堵，適逢進入年底節日前的貨運旺季，致令運費急飆，勢加劇通脹壓力。為了減少變數，各國將加速調整供應鏈，增加本土或鄰近供應，減少跨域採購，變相就讓全球化提速瓦解，中美脫鈎可謂人為，亦可謂天災使然！

踏入次季，印度疫情失守演變出更厲害的Delta變種病毒，繼而播疫到菲星馬泰越、印尼等東南亞諸國，令這批被視為取代中國的供應鏈集中地須封城，工廠被迫停運。歐美則因疫苗接種較早而相對未算恐慌，惟特大天災足以令港口持續擁堵，造成國際物流供應鏈紊亂及低效，至今未見改善。上月美國總統拜登督促官方調查海運運費是否涉及遭人為扯高，結論是無發現業界聯手操縱，說明今次供應鏈大亂實屬棘手，美國當局想化解也顯得有心無力。

禍不單行的是，近期中國疫情擴至多省，官方以「零感染」為防疫目標，即一人感染，萬人須隔離，整區封閉及停產，恰巧又涉及世界級港口！繼5月深圳鹽田港因爆疫曾停運後，近日輪到貨物輸送量全球第一、貨櫃輸送量全球第三，作為中國最重要國際貨櫃遠洋港的浙江寧波舟山港爆疫，須實施封鎖。

要知道，此事非同小可，皆因舟山港是內地最大的鐵礦石和原油轉運基地，亦是華東最重要的煤炭及糧食儲運基地，佔內地40%油品、30%鐵礦石及20%煤炭儲備量，是中國製造業的重要物資補給地和貨運樞紐，若疫情未能短期內受控，後果不堪設想。

誠然，面對病毒變種，各地不但束手無策，更各自為政，沒有統一的防疫隔離標準，嚴重影響船員及貨櫃碼頭員工的輪替，全球供應鏈豈不會長期受挫！「死物」運送受阻已令商家頭痛，更遑論糧食，一腐爛就要報銷，糧價焉能不升，而近日全球3大銅礦又醞釀罷工，威脅着綠色經濟的發展。目前全球「五缺」缺料（原材料）、缺櫃（貨櫃）、缺工（勞工）、缺芯（晶片）、缺苗（有效疫苗）問題持續，將自然地迫使製造業決心改革供應鏈，提升機械化及本地化，或以周邊供應替代，減少跨境運輸及進口，變相就是加速去全球化。

誠然，中美相爭，反全球化本已成風，萬料不到天意弄人，疫災連連，加速兩強脫鈎。全球供應鏈產生巨變，經貿規模縮減，經濟增長放緩是必然結果，凸顯估值超高的全球各類資產危如累卵。難怪中國明言未來5年也會嚴格整頓產業，正是因為「靠自己」的時代降臨了！