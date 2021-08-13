東方日報B1：航運史上最亂　全球通脹勢危

全球貨輪航運正陷入65年有紀錄以來最大亂局，皆因疫情反彈下，各地實施邊境管制，加上防疫封鎖，多地港口擁塞，正威脅全球供應鏈。外媒統計，目前全球有逾350艘貨輪被迫滯留港外，推高亞洲至美國東岸的海運價格，致令40英呎貨櫃運費首次突破兩萬美元創新高。「屋漏偏逢連夜雨」，近日連全球第三繁忙的貨櫃港口、位於寧波的舟山港碼頭因出現確診個案而封閉，勢進一步刺激運費升勢，加劇通脹壓力！

新冠肺炎疫情加劇網購熱潮，但貨輪「周轉不靈」導致延遲交貨。外媒引述物流公司Kuehne+Nagel數據顯示，目前全球有353艘貨輪被困在海上大排長龍等候「上落貨」。至於美國主要港口洛杉磯港和長灘港，現時有22艘貨輪在港外排隊，估計平均要等12日才能夠卸貨。

事實上，港口在疫情前已面臨基礎設施升級壓力，原因是新一代貨輪體積愈建愈龐大，而且港口需要提升自動化營運，並追上減碳物流的新趨勢。全球第二大貨櫃航運集團MSC行政總裁Soren Toft坦言，港口老化，已經無法應付更大型的貨輪，港口基建過去一年已不勝負荷。市傳有航運商決定出手投資港口，以確保自家船隻能夠獲得優先處理。

除了港口面臨負荷問題，外媒報道，中國寧波舟山港碼頭出現確診個案。據該港口電子資訊平台上的聲明，由於「系統中斷」，寧波梅山碼頭所有進出貨櫃服務周三起暫停運作。而該碼頭的貨櫃吞吐量佔全寧波舟山港的20至25%，恐嚴重影響貨物處理及運輸。

有分析認為，今次舟山港碼頭部分停運可能與深圳鹽田港5月下旬關閉逾一個月的影響相若，因為全球貿易量具有季節性，通常在第三季開始上升，第四季歐美公司開始運送感恩節、聖誕節等假期商品，將令本來已緊繃的國際航運雪上加霜。

全球集裝箱貨運指數顯示，由中國、東南亞運往美東海岸的海運價格，首次超過每個貨櫃兩萬美元，而月初時價格僅為1.6萬美元，恐導致物價攀升，成本轉嫁予消費者只是遲早問題。

雖然業內人士稱，全球集裝箱貨運指數短時間內的大幅上漲，實際上是和計算方法的變化有關。而且近一個月來，馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司陸續上調或增加以旺季附加費、目的地港口壅堵費為名的多項附加費。

對於日益惡化的通脹危機，美國總統拜登表示，目前各大獨立預測機構亦同意，眼前的瓶頸和物價漲勢，將會隨着經濟持續復原而減緩。各部將會正在設法紓緩供應鏈瓶頸，避免危及經濟復甦，當局會繼續小心觀察每個月的通脹報告。另方面，為減輕美國各大港口的壅塞問題，白宮正在加強港口營運商、船運公司、工會、卡車公司、鐵路等相關產業之間的協調和溝通。