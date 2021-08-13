致富：保險安排妥當　安心移民

移民前要做好保單檢視，其中一個關鍵是要比較現有的保障額在移民後是否足夠。致富財富管理部總經理張德明表示，若然保險提供的保障額在移民後變得不足夠，便要考慮是在香港還是海外加買保險提高保障。即使保障足夠，大家也要記緊把移民目的地通知保險公司，並了解生效保單的保障範圍、條款等會否受影響。

一般而言，人壽保險和危疾保險的保障全球通用，移民後保單仍會繼續生效；醫療保險則由於不同國家的醫療費用可以差異頗大，較大機會受地域限制，不少亦已在條款上列明受保和不受保地區。

他提醒，即使部分保險種類繼續受保，但也要留意往後的服務跟進，以及萬一要向保險公司索償，索償程序、手續、聯絡等如何安排。例如在海外有服務中心和每次也要自行打電話回香港跟進已有很大分別。此外，當成功申請索償，保險公司或只會把款項傳入香港的銀行戶口，而不會傳入海外戶口，這些大家移民前都要向保險公司查詢清楚。

另外，保單上亦要留意有否寫明受益人，部分人壽保單因沒有指定受益人，賠償金變成遺產處理，在香港因現時沒有遺產稅，所以沒有問題，但當移民海外，就有機會被當地政府徵收遺產稅。