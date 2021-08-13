施羅德投資管理：疫苗背後技術更具價值

新冠疫苗研發成功雖然振奮人心，但這或許並未反映在公司股價之上。製藥商完成疫苗研發、必要臨床試驗及大量投入市場的速度，足證製藥及生物科技行業的創造力和創新能力，並且展現透過所有參與其中的政府及公司共同努力能夠取得的成果。

對投資者而言，他們真正關心的是疫苗能否可以為研發企業本身和股東賺取利潤。直至目前為止，在從公共衞生角度來看，即使疫苗取得成果顯著，但並未反映在參與研發疫苗的公司股價之上。除了一些與疫苗無關的因素之外，供應問題及與血栓相關的潛在隱憂或會影響股價走勢，但有部分差異是源自疫苗背後的技術。

BioNTech及Moderna是專業的生物科技公司，他們的疫苗取得成功證明了投資mRNA新技術是正確決定。從新冠候選疫苗的生產速度便體現出這項技術的身價，這項技術除了能夠簡單地透過病毒的基因排序研發出疫苗之外，同時還有不少在疫情以外的應用方式。因此，Moderna及BioNTech的股價升幅可以理解為mRNA技術未來潛力的一種體現，而不是研發出新冠疫苗本身。

另一個考慮因素是生產疫苗背後的公司將在權衡公共利益與利潤之間優先考慮前者。投資者需要區分研發疫苗的公司與疫苗生產供應鏈中的公司，在很大程度上，輝瑞(Pfizer)、Moderna及阿斯利康(AstraZeneca)等研發商均視疫苗研發的第一階段為一種公共服務。作為這些公司遵守社會契約的一種方式，他們希望展現創新生物科技產業為社會帶來的價值，並讓世人看到他們怎樣利用專業知識應對公共衞生緊急事件。

最明顯的例子是阿斯利康，其顯然是以非營利模式生產疫苗。即使是輝瑞/BioNTech及Moderna亦並未以真正的商業定價出售疫苗。因此，他們並沒有從第一波疫苗浪潮中賺到豐厚利潤。

這與參與疫苗生產過程的公司形成對比，他們以更商業化的角度參與其中，並且為玻璃瓶等產品作出相應定價。因此，他們將可從現時的「緊急」應用階段中獲得較大經濟利益。

此外，疫苗開發商亦同意以非營利價格為COVAX提供疫苗。COVAX是一項環球倡議，旨在確保低收入國家能夠獲得新冠疫苗。例如，輝瑞及BioNTech已同意於今年內向COVAX提供4,000萬劑疫苗，而阿斯利康亦將提供至少1.7億劑。

然而，現時已面世的很可能不是最後一批疫苗。由於新冠病毒已出現多種變異病毒株，現有疫苗的有效性需要再進行測試方可確定。隨着已接種疫苗的全球人口比例增加，病毒為了加強傳播力便有可能進一步出現變異。因此，未來出現更多變異病毒株的可能性將隨之上升，並讓疫苗生產及分發進入一個新階段。

為了應付新出現的變異病毒株，新一代新冠疫苗的臨床試驗已經開始。最終，新冠疫苗有可能會成為現有冬季疫苗接種計劃的一部分，甚至出現結合流感/冠狀病毒的一劑式疫苗亦不出為奇，而一些公司已着手進行相關研發工作。

在這下一階段，輝瑞/BioNTech及阿斯利康等公司將會像流感疫苗生產商那樣，開始務實地以更商業化的角度看待這些疫苗。這些公司將因此獲得更持久、更長遠的價值，而供應鏈中的公司及研發機構亦將繼續受惠。

施羅德投資管理環球醫療保健基金經理 John Bowler