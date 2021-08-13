道指標指再創收市新高　比特幣回軟

●美匯指數漲至93.03；港匯見7.7817；離岸人民幣(CNH)報6.4790；美元兌日圓處110.38；歐元企1.1737，英鎊見1.3811。金價報1,753美元。布油跌至71.17美元，紐油報68.8美元。比特幣跌至4.44萬美元水平。道指期貨上升。

-房屋短租服務平台Airbnb第二季收入按年增2.98倍至13.35億美元，市場預期為12.7億美元。該股盤後跌4.69%，報144.06美元。

●美國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)發表報告指，二手單戶型住宅樓價中位數按年急增23%，至35.79萬美元(約279.1萬港元)的歷史新高。

●港股ADR指數收報26,356點，跌160點或0.61%。

●即月恒生指數夜期收報26,251點，跌137點，低水267點，成交11,697張。

●紐約9月期油收報每桶69.09美元，跌16美仙或0.23%；布蘭特10月期油收報每桶71.31美元，跌13美仙或0.18%。

●紐約12月期金收報每安士1,751.8美元，跌約0.1%。

●英國富時100指數收報7,193點，跌26點或0.37%；法國CAC指數收報6,882點，升24點或0.36%；德國DAX指數收報15,937點，升111點或0.7%。

●Adidas宣布出售Reebok品牌，涉資近192億元。

●Facebook宣布，決定將美國員工重返辦公室工作的日子推遲到2022年1月，關鍵因素是新冠肺炎確診病例增加，尤其是來自變種病毒「Delta」的壓力。

●「塗鴉智能」或變下個華為？美學者呼籲政府封殺。

●思捷預告中期賺不少於1.1億，2017年來首錄半年盈利。