龔成：理財觀念須從小開始灌輸　注意呢5大步驟…

正確的理財觀念一定要從小開始灌輸，由於香港的學校並沒有提供理財教育，因此這個責任就落在家長身上。可惜不少家長都沒有向小朋友提供理財教育，以至在現時的社會中，不少年輕人有欠大量卡數、先使未來錢、從不儲蓄等這類錯誤的理財習慣。

● 由小開始 5大步驟

家長應從小開始教導，首先教育他們金錢為何物，以及錢從何來，教導他們金錢是由工作的努力後而得到的，由於這些錢得來不易，因此不可胡亂花費，錢要用得其所。

在小朋友擁有金錢、收入、支出這些概念後，就可從零用錢作為教育，由一天給一次零用錢，漸漸改變一星期給予一次，令他們自行分配，讓他們明白資源是有限的，並有珍惜的概念，藉以訓練小朋友分配金錢的能力。

然後就是教導他們儲蓄的概念，要他們明白儲蓄消費、未雨綢繆的概念。

到小朋友大一點，開始掌握了之前的理財概念後，就會教導他們利息、錢搵錢這些概念，因為小朋友已有數學的知識，因此這些概念他們已不難掌握，但關鍵是要他們有實在的運用。

家長可以鼓勵小朋友儲蓄，並在這筆儲蓄中自行提供一點利息作獎勵，他們就能在現實中明白儲蓄、利息是甚麼一回事。

而再進一步就是鼓勵他們做小生意，這不只是理財的訓練，更加是對做事、認識社會運作的好機會，家長可視乎小朋友的能力而提供協助。無論是自己造小手作去賣，又或是將一些舊玩具出售，也可令他們對金錢有更深入的概念。而生意賺到的錢，部分可歸屬他們，部分可作儲蓄或慈善用途，藉以教育他們相關的概念。

● 親身體驗比學校教學更重要

人類在學習事物的方法中，學校單向式的教學，即是學生乖乖聽老師說教，以及課本上文字上的接收，都不是很好的學習方法，因為真正能令學生明白及掌握的方法，其實是親身體驗。

所以在理財教育中，要小朋友自行分配零用錢、養成儲蓄的習慣、有利息的鼓勵、做小生意，這都是重要的教育模式，而對小朋友的影響更會是一生的。

最後，家長的身教亦是同樣重要，因為家長絕對是小朋友模仿的對象，所以作為家長的必需要以身作則，這是長期的潛意式灌輸，小朋友在這樣的環境成長，自然會變成這個模樣，令他們更自然地養成良好的理財習慣。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)