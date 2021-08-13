麥嘉嘉：內地遊戲業發展潛力大

內地加強監管遊戲業，核心是版號數量監管引導行業規範及未成年人保護。不過，內地其實已於2019年開始版號供給限制，增強了廠商打造遊戲精品的意識。至於未成年保護方面，2018年各遊戲開發商在防沉迷上開始行動，2019年《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》發布時，各家廠商已基本建立了較嚴格的管理體系。2020年《未成年人保護法》對遊戲防沉迷的規定基本參照2019年的《通知》，故其實沒有太大變化。

中國自研手機遊戲2020年海外收入達155億美元，按年增長33%，事實上，內地遊戲企業的全球競爭力多次獲主流媒體讚賞，而核心用戶為內地大學生、都市白領族、三四線城市中年人及海外市場。

早前，有內地數據公司發布《2021手機遊戲人群洞察報告》，截至2021年6月止，手遊每月活躍用戶(MAU)達5.48億，每月人均使用時間超過20小時，接近50%付費用戶年齡在30歲以內，24歲以下用戶接近三成，地域上看，三線及以下城市為手機遊戲用戶的主要聚集地，佔比近六成。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票)