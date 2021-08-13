內地熱捧「雪球」場外期權產品　監管部門要求加強風險管控

內媒報道，針對銷售火爆的「雪球型自動敲入敲出式券商收益憑證」，監管部門日前發布通報，要求各證券公司持續強化風險意識，切實加強相關業務條線合規風控體系建設。

監管部門將對證券公司發行該類產品的銷售適當性管理和風險管理水平加大檢查力度，對於風險管控不足的公司，將依法從嚴採取監管措施，同時對相關責任人層層追責。

「雪球」產品是場外期權模型的一種，其收益依賴於掛鈎的標的價格的波動幅度。目前，境內市場上「雪球」產品最常見的掛鈎標的為中證500指數。「雪球」產品最大的特點是特定掛鈎標的價格的變化可以觸發敲入和敲出兩類事件，產品收益隨事件觸發而變化。如果曾經觸發過敲入事件，且直至到期都沒有觸發敲出事件，投資者將可能承擔本金虧損，虧損幅度與標的價格下跌幅度相同。

目前，市場上主流的選擇通常將「雪球」產品的敲入觀察頻率約定為日度、將敲出觀察頻率約定為月度。即每天進行一次敲入事件判斷，每月約定一天進行一次敲出事件判斷。如條件符合，則觸發敲入或敲出條款。

而近期部分證券公司發行的「雪球」產品規模如同「滾雪球」般持續上升，網傳有5,000億元人民幣(下同)規模，不過業內人士指出，現時該產品規模僅為千億元左右。同時，近期隨着中證500指數波動率下降，貼水減少，市場將發揮調節作用，證券公司近期已開始有意識地主動減少新產品發行，「雪球」產品規模已經出現了一定幅度下降。

專家提醒，該類產品結構具有高票息但非保本的特點，風險較高，投資者投資該產品需要具備相應的風險承受能力並滿足適當性標準。