全球缺「芯」燒到特斯拉　兩間公司拖累營運...

全球晶片短缺問題懸而未決，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克發文指出，公司本季上半生產的汽車用於出口，下半為中國本土市場生產。正如公開披露的那樣，一些「標準」汽車晶片受到供應鏈的極端限制，拖累公司營運，而截至目前為止，最大的問題來自日本瑞薩電子(Renesas)及Bosch。

研究機構Gartner數據顯示，2020年全球車用半導體總產值達374億美元，由車用半導體大廠英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、瑞薩、德州儀器及意法半導體(STMicro)拿下全球43%市佔。

作為日本汽車晶片大廠的瑞薩，其主要工廠於今年3月發生火災，令半導體供應鏈瓶頸問題火上加油，該廠房停工約1個月後重新營運，但直至6月底才恢復至火災前100%的產能。

至於博世於6月時在德國的12吋新晶圓廠舉行開業儀式，以滿足物聯網與交通應用等市場需求，該公司透露將從9月份開始提高汽車零件產量。

馬斯克於上月特斯拉最新財報會議中提及，公司不僅透過更換晶片，還必須重寫軟件，以應對全球晶片荒。而全球晶片短缺形勢仍然相當嚴峻，今年剩下的時間中，公司增長率將取決於供應鏈中最慢的部分，其中包括特斯拉汽車中使用的各種晶片。