鈀金升勢將告終？點解又關電動車事？

外電報道，隨着技術進步，全球85%鈀金用於汽油車引擎的觸媒轉化器的金屬，正由較便宜的白金所取代，加上電動車將逐步取代汽油車，減低鈀金的重要性。

鈀金價格由2018年8月的每安士834美元，到今年5月升穿3,000美元，目前企2,640美元水平。多間大行預計其短期仍有小量升幅，其中花旗料鈀金3個月內漲到3,200美元，而白金替代率要到2023年或2024年才較穩定。

瑞銀料鈀金年底前將漲到2,900美元，明年中之前則跌到2,500美元。滙豐估計今年鈀金均價為2,740美元，5年後跌到1,190美元，屆時將較白金便宜。渣打相信未來幾年市場對鈀金需求仍強勁，今年均價2,790美元，明年均價2,625美元，2023年才會跌到2,200美元。

不過，因應德國化學公司巴斯夫(BASF)成功開發出三元觸媒轉化器(白金、鈀金、銠)技術後，部分鈀金可用更便宜的白金替代，加上鈀金價格高企，誘使車廠開始提高白金比重，而汽車業界將在2022至2023年推出採用三元觸媒轉化器的小型汽車。

礦業巨企英美資源公司(Anglo American)的行銷部門主管David Jollie稱，白金逐漸用在汽油車的觸媒轉化器上，將令鈀金回歸基本面，更接近供需平衡。

事實上，近年各大車廠均着眼於電動車，料2025年過後隨着電動車普及率大幅提升，減低鈀金的生存空間。