【高盛推介】阿里3連跌 獲資金部署好倉
2021年08月13日 11:16
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由周三(11日)開始連跌，當中周四(12日)跌約1.3%，周五(13日)早段繼續下跌，低開約1.7%後跌幅擴大，低見181.5港元，為本月至今的低位，並連續第3日下跌。
在早前的「女員工被侵犯」事件後，阿里公布推動反性騷擾的機制化工作進展，當中指阿里成立作為處理決策機構的工作環境委員會，並直接向董事會滙報。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周四獲資金轉向流入，有約570萬元。
牛熊證方面，則見牛證於近期獲資金持續流入，當中周四有約80萬元，並較集中在174至180元收回區域的產品。而周四流入熊證的資金則較集中在200至201元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面須注意現階段宜選貼價證以控風險。可留意屬行使價184至200元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的貼價阿里購證(22453)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里購證(17783)。牛證方面可留意屬遠牛的阿里牛證(69801)。
阿里購證22453，行使價198元，2021年12月24日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、行使價184至200元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里購證17783，行使價205.2元，2021年11月30日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿、低街貨。
阿里牛證69801，收回價160元，行使價158元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，近24元收回距離遠牛。
投資者如看淡，可留意阿里熊證(51434)，收回價210元，行使價212元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，低街貨。
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