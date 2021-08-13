【瑞通推介】資金罕見流入中遠海控好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新申領失業救濟金人數連續三周下降，道指隔晚收報35,499點，升14點，連續3日創收市新高。

恒指周四(12日)收報26,517點，跌142點或0.5%，結束3日升勢。周五(13日)早段續跌近300點，跌至26,200點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾3,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,900萬元，反映投資者看好港股將回升。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

美團周四一度上漲3%至244.4元，惟其後沽壓再現，全日微降0.3%，收236.6元，20天線得而復失。投資者對科企監管憂慮未散，美團周五早段再跌逾2%，險守230元。周四有近4.2億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，分別有逾920萬元和逾130萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國移動上半年股東應佔利潤591.18億元人民幣，按年增長6%，營運收入4436億元人民幣，按年增長13.8%，派中期息每股1.63港元，增長6.5%。管理層指下半年將加快全面推進回歸A股進程，並會努力實現全年派息良好增長。中移績後由逾3個月高位51.6元回落，全日倒跌0.3%，收50.3元。周五早段回升逾2%，曾迫近52元。周四分別有逾200萬元和約120萬元淨流出其好倉和淡倉。

香港交易所績後被大行下調目標價和評級，股價下滑3.5%，收499.2元，盤中低見493元，連失10天和20天線。周五早段於500元關下好淡爭持。周四有近6億元北水淨沽出港交所。輪證資金流方面，超過2,000萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾470萬元淨流出。

中遠海控下周四業績，周四有近5,100萬元淨流入其相關好倉，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目。

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